В Запорожье разоблачены подпольные цеха по изготовлению медицинского спирта

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой разоблачили в Запорожье два подпольных цеха по изготовлению контрафактного медицинского спирта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центе СБУ, было установлено, что подпольные цеха организовали двое местных жителей. Они планировали реализовывать фальсифицированный спирт коммерческим структурам, которые являются поставщиками за бюджетные средства лекарств для медицинских учреждений.

Отмечается, что во время обысков на двух нелегальных производствах оперативники спецслужбы обнаружили 90 литров готового фальсификата и 600 литров сырья для его изготовления, оборудование для розлива и упаковки, поддельные этикетки и инструкции для медицинского применения лекарственного средства.

«У дельцов также правоохранители изъяли финансовую документацию и печати юридических лиц с признаками фиктивности, которые подтверждают намерения реализовать контрафактную продукцию», - говорится в сообщении.

Два организатора нелегального бизнеса уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321-1 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжается досудебное следствие.