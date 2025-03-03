Одна чашка чая, заваренная в течение 3–5 минут, удаляет около 15% свинца из воды.

Чай обладает одним особенно неожиданным преимуществом: помимо его свойств, улучшающих обмен веществ и настроение, заваривание чая может помочь очистить воду.

Об этом говорится в новом исследовании Северо-Западного университета, пишет Parade. Исследователи протестировали шесть различных видов чая — черный чай, зеленый чай, улун, белый, ромашковый чай и ройбуш — в пакетиках и без них, и заварило их в воде, содержащей заранее измеренное количество тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий, медь, цинк и хром. Вот что они обнаружили - чай удаляет тяжелые металлы из воды. Одна чашка чая, заваренная в течение 3–5 минут, удаляет около 15% свинца из воды — даже при токсичных уровнях (до 10 частей на миллион).

Исследователь также обнаружил, что целлюлозные или бумажные чайные пакетики лучше всего адсорбируют тяжелые металлы, в то время как хлопковые и нейлоновые пакетики почти ничего не адсорбируют. Целлюлозные пакетики также не выделяют микропластик, отметили исследователи, поэтому их использование дает дополнительные бонусы.

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Обработанные листья черного чая обладают самым очищающим эффектом из всех видов чая. Вероятно, это связано с большим количеством пор и большей площадью поверхности, отметили исследователи, хотя размер помола и время заваривания оказывают большее влияние на очистку, чем фактический тип чая.

Чем дольше заваривается чайный пакетик, тем больше тяжелых металлов в конечном итоге адсорбируется.

"Любой чай, который заваривается дольше или имеет большую площадь поверхности, эффективно очистит больше тяжелых металлов", - сказал ведущий автор исследования Бенджамин Шиндель.

"Некоторые люди заваривают чай всего за несколько секунд, и они не получат большого очищения. Но заваривание чая в течение более длительного времени или даже в течение ночи — как холодный чай — очистит большую часть металла или, может быть, даже почти весь металл в воде".

"Мы не предлагаем всем начать использовать чайные листья в качестве фильтра для воды", - сказал старший автор исследования Винаяк П. Дравид из Северо-Западного университета.

Однако это означает, что ежедневные чашки чая могут пассивно снижать воздействие вредных металлов, которые накапливаются со временем. "Если люди будут выпивать дополнительную чашку чая в день, со временем мы, возможно, увидим снижение заболеваний, тесно связанных с воздействием тяжелых металлов", - допустил Шиндель.

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