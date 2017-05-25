Председатель Хмельницкой ОГА оценил в 270 млн грн достройку корпуса областной детской больницы

Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук оценил в 270 млн грн конечную стоимость строительства лечебно-диагностического корпуса Хмельницкой областной детской больницы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на сессии облсовета.

По словам Корнийчука, предварительная стоимость этого объекта в 2013 году составила около 100 млн грн. После проведения перерасчета проектно-сметной документации ожидается существенное подорожание.

Вместе с тем, Корнийчук отметил важность достройки корпуса областной детской больницы.

Справка УНИАН. 29 марта депутаты Хмельницкого облсовета определили строительство лечебно-диагностического корпуса Хмельницкой областной детской больницы приоритетным объектом на 2017-2019 годы.

Хмельницкая областная детская больница была создана в 1958 году, в ней было 75 коек. На сегодняшний день в больнице 250 коек по 11 профилям в 7 отделениях. Вопреки требованиям законодательства, в структуре областной детской больнице отсутствует полный спектр медицинских служб для оказания помощи детям. Так, областные структурные подразделения рассредоточены между 6 специализированными медицинскими учреждениями как городского, так и областного уровня. А это не способствует рациональному использованию медицинского потенциала в интересах здоровья детей региона.