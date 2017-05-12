В Одессе во время пластической операции умерла 21-летняя девушка

В Одессе полиция выясняет обстоятельства смерти Ирины Маглеванной, которой делали пластическую операцию в частной клинике "Моцарт", пишет ТСН со ссылкой на издание "Думская".

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По данным издания, 21-летняя Ирина пришла в клинику "Моцарт" делать последнюю операцию по ринопластике. У девушки была врожденная патология (заячья губа и волчья пасть). До этого Ирину оперировали в институте стоматологии.

Во время операции у пациентки поднялась температура до 40 градусов. Вызвали реанимацию и девушку отвезли в другую клинику - Odrex, но спасти ее не удалось.

Заместитель главного врача по лечебной работе этого медцентра Татьяна Федорченко рассказала, что девушку привезли в состоянии клинической смерти. Ее спасением занималась команда реаниматологов более полутора часов.

Из заключения экспертов следует, что причина смерти – злокачественная гипертермия, то есть реакция на наркоз.

Полиция открыла уголовное производство по признакам статьи 140 УК Украины "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником".

*** Злокачественная гипертермия — это генетическое заболевание, в его основе лежит серьезное нарушение обменных процессов в мышечной ткани: у пациента во время применения наркоза или анестезии учащается сердцебиение, появляется одышка, повышается температура тела. Если возникнет промедление с лечением – приступ злокачественной гипертермии может закончиться для человека летальным исходом.