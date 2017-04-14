В Киеве арестовали "черных трансплантологов"

Арестованы задержанные в Киеве четверо «черных трансплантологов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, гражданину Турции, который является организатором преступной группировки, вербовавшей граждан для трансплантации органов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн грн.

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Еще один гражданин Турции также находится под арестом с альтернативой внесения залога в размере 32 млн грн.

Гражданке Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, а гражданину Украины – без альтернативы внесения залога.

Все четверо злоумышленника уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины. За содеянное уголовное правонарушение подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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«Черные трансплантологи» были задержаны правоохранительными органами 11 апреля. Преступная группировка действовала с сентября 2015 года. Через Интернет подозреваемые искали доноров, предпочтение отдавалось людям с трудным материальным положением, которые потом зависели от злоумышленников.

Досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия, устанавливается причастность других лиц к указанному уголовному правонарушению.