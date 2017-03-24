Вдоль линии столкновения в зоне АТО открыты анонимные пункты помощи пострадавшим от насилия

Фонд народонаселения ООН (ФН ООН) начал работу 10 пунктов анонимной медико-психологической помощи в рамках проекта по оказанию гуманитарного ответа на потребности женщин и девушек на востоке Украины.

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Как говорится в сообщении Фонда, пункты функционируют на базе имеющихся медицинских учреждений, расположенных вдоль линии соприкосновения.

«С помощью качественного медицинского оборудования и специально тренированных специалистов женщинам могут предоставить необходимую медицинскую, психологическую помощь и перенаправить в соответствующие социальные службы. Пункты работают в сфере репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ, профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, предотвращения нежелательной беременности, неотложной помощи жертвам изнасилования», - сообщают в организации.

Медицинские заведения, на базе которых расположены пункты помощи, получают от ФН ООН необходимые лекарственные средства и оборудование для уменьшения риска материнской смертности и осложнений во время родов. Пункты функционируют круглосуточно, бесплатно и анонимно.

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“Кабинеты доверия, открытые ФН ООН - это возможность предоставить критически важную психологическую помощь жертвам насилия. Раньше они не знали куда обращаться, теперь их примут конфиденциально, проконсультируют, осмотрят, окажут медицинскую помощь. Большинство пострадавших боялись обращаться в таких случаях: город маленький, все всех знают. А эти кабинеты расположены вдали от основного потока людей”, - сказал главный врач Покровского перинатального центра второго уровня Иван Цыганок.

*** Пункты неотложной медико-психологической помощи открыты в рамках проекта Фонда народонаселения ООН, который внедряется при финансовой поддержке правительств США и Великобритании. ФН ООН начал свою деятельность в 1997 году и в этом году отмечает 20 лет работы в Украине.