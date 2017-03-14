В Киеве изъяли фальсифицированные лекарства на 6 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, лекарства ввозились из стран Азии, Западной Европы, Российской Федерации и без соответствующих разрешений и лицензий продавались через интернет по всей территории страны.

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В Киеве сотрудники СБУ провели обыск в квартире, которая использовалась как склад. «Правоохранители обнаружили немало незарегистрированных и фальсифицированных лекарственных средств стоимостью свыше 6 млн грн, которые хранились без должных условий», - говорится в сообщении.

Предварительно открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается комплекс неотложных следственных действий, добавили в СБУ.