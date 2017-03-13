В Одессе задержали 5 человек, организовавших сбыт особо опасных наркотиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в Киевском районе Одессы задержаны 5 человек.

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Отмечается, что 9 марта сотрудники прокуратуры совместно с коллегами из областного управления СБУ, департамента внутренней безопасности Нацполиции, следователями полиции и бойцами спецподразделения «КОРД» провели 11 санкционированных обысков.

«Обнаружено и изъято 35 г амфетамина, 54 г каннабиса, 60 таблеток МДМА, пневматическое оружие, более 200 патронов различного калибра, охотничьи ножи, военная форма, деньги, мобильные телефоны, банковские карты и тому подобное. В настоящее время указанные предметы направлены на экспертное исследование», - сказали в пресс-службе.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлении, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное изготовление, перевозка и сбыт наркотических средств) осуществляет Одесская местная прокуратура №1 (Киевский район Одессы).

Расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.