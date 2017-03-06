Столичная полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Китая

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

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«Благодаря полиции на улицы города не попало наркотиков почти 3 млн грн - 1200 таблеток экстази, 1200 марок ЛСД, почти 2 кг амфетамина», - отметил он.

Кроме этого, по словам Крищенко, на съемной квартире изъяты оборудование и прекурсоры для их изготовления.

Наркоделец сбывал наркотики «через сеть интернет и через так называемые закладки».

Крищенко добавил, что наркоделец задержан. Следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

«Всего за 2 месяца полицией Киева изъято 6,5 кг амфетамина, 11 кг марихуаны, 2,5 тыс. таблеток экстази, литр "ширки" и 150 литров прекурсоров», - сообщил начальник столичной полиции.