Киеврада не смогла преодолеть вето Кличко на решение об избрании главврачей медучреждений на конкурсе

Как сообщила пресс-служба киевской организации партии «Объединение «Самопомич», за преодоление вето проголосовали 50 депутатов, но необходимо было собрать 2/3 голосов от общего числа депутатов, присутствующих на заседании.

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«Отметим, что пока в Киеве отсутствует правовое регулирование прозрачного и четкого порядка конкурсного отбора кандидатур на должности главных врачей медицинских заведений города. Городской голова назначает медицинских служащих по собственному усмотрению, что создает определенные коррупционные риски. Открытый конкурсный отбор позволил бы допускать к управлению медицинскими учреждениями высококачественных врачей-управленцев. В частности, появилась бы возможность привлечения в конкурсную комиссию представителей общественности, что позволило бы исключить коррупционную составляющую из этого процесса», - говорится в сообщении.

В «Самопомочи» отмечают, что во время подготовки соответствующего проекта решения были приняты и учтены замечания, которые поступали от ОО «Реанимационный пакет реформ», главных врачей, профсоюзов и независимых экспертов. Финальный вариант документа был единогласно поддержан на профильной комиссии Киевсовета.

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Как сообщал УНИАН, Киевсовет 9 февраля утвердил положение о конкурсном отборе главных врачей коммунальных медицинских заведений. Проект решения поддержал 61 депутат. 15 февраля стало известно, что Кличко ветировал это решение Киевсовета.

В документе прописаны сфера действия, требования к кандидатам на должности главных врачей, формирование состава конкурсной комиссии, организация работы конкурсной комиссии, ее полномочия, порядок и результаты проведения конкурса.