В пробах, взятых из прудов Николаевского зоопарка, возможно есть вирус птичьего гриппа - эксперты

Об этом сообщает отдел коммуникации исполкома Николаевского горсовета со ссылкой на начальника управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения городского совета Александра Герасименюка.

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Сегодня состоится заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о том, как ограничить доступ диких перелетных птиц на территорию зоопарка.

Кроме того, сообщается, что повторные анализы не выявили вируса птичьего гриппа у павлина, погибшего в Николаевском зоопарке.

Специалисты продолжат отбирать пробы для анализов у всего поголовья птиц, содержащихся в Николаевском зоопарке. Сейчас на территории зоопарка содержится 931 птица, из них 300 занесены в Красную книгу.

Как сообщал УНИАН, Николаевский городской зоопарк с 17 февраля приостановил прием посетителей в связи с карантином из-за птичьего гриппа. Карантин объявлен с 16 февраля и, предварительно, продлится 21 день.

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Еще 7 января в зоопарке умер павлин. Областная лаборатория не выявила вирус, однако экспертиза, проведенная в Киеве, подтвердила наличие патогена.

С 7 января других случаев падежа птицы не зафиксировано.

Справка УНИАН. Николаевский зоопарк основан 26 апреля 1901 года. Его коллекция насчитывает 475 видов, в том числе 103 вида редких птиц. В зоопарке содержат более 6 тыс. животных.