В детсаду Кривого Рога у 3-летнего малыша выявили открытую форму туберкулеза



В одном из детсадов Кривого Рога в трехлетнего мальчика диагностировали открытую форму туберкулеза. Врачи предполагают: палочкой Коха он мог заразиться от матери, которая также работала в этом саду. Теперь в зоне риска почти 30 детей, пишет Сегодня.

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Анастасия уже вторую неделю не водит сына в детсад и пристально следит за его самочувствием. На днях в группе, которую посещает трехлетний Кирилл, обнаружили малыша с опасным диагнозом.

В этом же детском саду работала мать больного мальчика. Женщина умерла в прошлом году – у нее диагностировали туберкулез. Именно от матери, предполагают родители и персонал, малыш мог заразиться.

Александр Черный, отец воспитанника детсада, отмечает, что не знает, как долго другие дети могли контактировать с больным ребенком.

В тоже время медсестра сада убеждает: не было оснований не пускать трехлетнего Сашу в группу.

"Мне приносили справочку, что ребенок осмотрено фтизиатром, и детский сад посещать может", – говорит Любовь Разумеева, медсестра детсада.

Отец мальчика тоже уверяет: только у жены обнаружили открытую форму туберкулеза – Сашу сразу поставили на диспансерный учет и он регулярно сдавал анализы.

"У него не было ни симптомов никаких, ни потливости, ни температуры. Ночью он не просыпался. Вообще никаких симптомов, которые описаны в литературе", – добавляет отец мальчика.

Фтизиатры отмечают: поскольку Саша при рождении не был привит от туберкулеза, он прошел профилактический курс лечения. И последняя проба манту показала – ребенок все же заразился.

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"Контрольное обследование было сделано в январе. Мы нашли открытую форму туберкулеза", – сообщила Татьяна Борачук, главный внештатный специалист по фтизиатрии Кривого Рога.

Теперь все 27 воспитанников садика – под контролем врачей. Из-за контакта с больным им придется минимум два месяца для профилактики принимать лекарства.