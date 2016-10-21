Смертность от туберкулеза в мире постепенно снижается - ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Индия вошла в шестерку стран, на долю которых пришлось 60% новых случаев туберкулеза в 2015 году. При этом во многих странах заболеваемость туберкулезом и смертность от этого заболевания падают. Во всем мире в 2015 году было зарегистрировано 10,4 миллиона новых случаев заболевания туберкулезом (56% среди мужчин, 34% среди женщин и 10% среди детей). Люди с ВИЧ составляли 11% от всех заболевших, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на DNA India.

В число стран, на которые пришлось 60% новых случаев, вошли Индия, Индонезия, Китай, Нигерия, Пакистан и ЮАР. Кроме того, специалисты выявили 480000 случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и 100000 случаев рифампицин-устойчивого туберкулеза.

Читайте такжеУкраина имеет худшие в Европе показатели по лечению туберкулеза - МинздравВ 2015 году 1,4 миллиона человек умерли от туберкулеза. 0,4% умерших составили ВИЧ-инфицированные с туберкулезом. Хотя с 2000 года число смертей уменьшилось на 22%, туберкулез по-прежнему остается одной из 10 основных причин смерти во всем мире. Эксперты отмечают: необходимо усилить меры профилактики и обеспечить своевременную диагностику и лечение этого заболевания.