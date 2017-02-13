Задержан врач Дружковского военкомата, требовавший взятку за медицинское заключение
16:21, 13 февраля 2017Новости регионов
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Сотрудники СБУ совместно с работниками военной прокуратуры разоблачили во взяточничестве врача Дружковского городского военкомата.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы взятки / Фото УНИАН
Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
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«Правоохранители установили, что специалист военно-врачебной комиссии требовал пять с половиной тысяч гривен от местного жителя за медицинское заключение о признании его непригодным к военной службе. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы взятки», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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