Задержан врач Дружковского военкомата, требовавший взятку за медицинское заключение

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

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«Правоохранители установили, что специалист военно-врачебной комиссии требовал пять с половиной тысяч гривен от местного жителя за медицинское заключение о признании его непригодным к военной службе. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы взятки», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.