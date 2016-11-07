Большинство украинцев заявили, что у них не требовали взятку за лечение – опрос

Большинство (69%) опрошенных украинцев заявили, что у них не требовали взятку за лечение или медицинские услуги в течение последних двух лет; в то же время 25% опрошенных заявили о наличии фактов коррупции.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса социологической группы "Рейтинг" о состоянии медицинской сферы в Украине.

В свою очередь 59% опрошенных заявили, что чувствовали себя обязанными дать медицинскому работнику не денежный подарок (алкоголь, шоколад, еду), чтобы отблагодарить за лечение. Лишь треть не испытывали такой обязанности.

Читайте такжеНа Донетчине задержали главного врача во время получения взяткиБольше всего чувствовавших обязанность "поблагодарить" врача на западе и в центре (66%), меньше всего – на востоке (48%).

"В то же время следует отметить, что на юге довольно высокий уровень неприятия явления "благодарности" медицинскому работнику: 42% не испытывают никаких обязанностей. Более обязанными в отношении подарка врачу себя чувствуют женщины (64%), чем мужчины (53%)", – говорится в сообщении.

Самой распространенной суммой "благодарности", которую требовали за лечение или медицинские услуги, является 100-250 грн (23%). В 16% требовали от 250 до 500 грн, в 14% – 500-1000 грн, в 16% – свыше 1000 грн. Наименее распространенная сумма "благодарности" – до 50 грн (4%).

Лишь 5% заявили, что не платили бы взяток, если бы их попросили заплатить за лечение.

Читайте такжеЛьвовщина: главного врача районной больницы задержали на взяткеСправка. Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5 %. Сроки проведения исследования: 13-20 октября 2016 года.