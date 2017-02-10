В столичные больницы с гриппом и ГРВИ госпитализированы 195 человек, из них 137 - дети

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом информировал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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«За 4 дня 6-й недели, с 6 по 9 февраля, в столице зарегистрировано 19 тыс. 210 больных гриппом и ОРВИ против 16 тыс. 788 за аналогичный период прошлой недели. Наблюдается рост заболеваемости на 12,6%, как за счет взрослого, так и детского населения», – подчеркнул Поворозник.

Он отметил, что за указанный период наблюдается рост заболеваемости среди детей на 16,3%, а именно: среди детей до 1-го года – на 16,7%, от 1 до 4 лет – на 14,5%, от 5 до 9 лет – на 16,6%, от 10 до 14 лет – на 19,3%, от 15 до 17 лет – на 12,7%. Среди школьников увеличилось число больных гриппом и ОРВИ на 18%, а среди взрослых – на 3,6%.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, за отчетный период в лечебные учреждения столицы были госпитализированы 195 человек, в том числе 137 детей.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы КГГА, с 6 по 8 февраля в Киеве число больных гриппом и ОРВИ возросло на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, за счет детского населения. В целом за этот период общее число больных возросло более чем на тысячу человек - 14 тыс. 289 против 13 тыс. 099 человек. Отмечалось, что заболели 10 тыс. 117 детей против 8 тыс. 866 – рост составил 12,4%.