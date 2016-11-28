Сиропы против кашля вредят детям в возрасте до 4 лет - врачи
Минздрав Украины предупреждает врачей о недопустимости полипрагмазии в лечении ОРВИ и гриппа у детей.
Министерство здравоохранения Украины обеспокоено распространенной практикой чрезмерного и необоснованного назначения безрецептурных лекарств для симптоматического лечения неосложненных ОРВИ у детей.
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Опираясь на современные доказательные клинические руководства, протоколы и рекомендации, Минздрав просит принять к сведению, что препаратов при ОРВИ:
Антибиотики – не рекомендованы.
Противовирусные препараты - не рекомендованы (кроме озельтамивира и занамивира по показаниям).
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“Иммуномодуляторы” – не рекомендованы. Могут быть вредны.
Интерфероны – не рекомендованы. Эффективность сопоставима с плацебо.
Антигистамины – не рекомендованы. Эффективность при лечении ОРВИ не доказана.
«Сиропы от кашля» – не рекомендованы. Могут быть вредны у детей до 4 лет.
«Комбинированные лекарства от простуды» – запрещены детям младшего возраста. Облегчают симптомы у взрослых.
Витамины – не рекомендованы.Эффективность не доказана.
Растительные препараты – эффективность не доказана.
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Министерство здравоохранения рекомендует врачам проводить разъяснительную работу с медицинским персоналом и пациентами о неэффективности использования этих групп препаратов у детей и потенциального вреда самолечения. А также осуществлять широкую просветительскую работу среди населения о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.