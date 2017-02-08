В Житомире открыли современную диагностическую лабораторию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Лаборатория и научно-практический центр открыты в Житомирской областной клинической больнице им. А. Ф. Гербачевского.

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Благодаря современному оборудованию и большому штату специалистов – свыше 100 работников – в новой диагностической лаборатории будет проводиться от 6 тыс. лабораторных исследований ежедневно и более 2 млн в год.

Лаборатория позволяет пациенту пройти за один день комплексное обследование и получить письмо для назначения дальнейшего лечения. Она также будет обслуживать пациентов области и будет выполнять «централизованные» цитологические исследования для проведения онкологического мониторинга женщин Житомирщины.

В состав лаборатории входит 5 отделов, где выполняются соответствующие виды лабораторных исследований: клинико-гематологический, биохимический, цитологический, иммунологический, бактериологический. Лабораторные исследования выполняются по 132 методикам.

На ремонт помещения под лабораторию направлено 1,5 млн грн из областного бюджета, а на приобретение медицинского оснащения – 2,5 млн грн из областного и государственного бюджетов.

Также на базе областной больницы заработал научно-практический центр. По словам председателя облсовета Владимира Ширмы, центр позволит повышать квалификацию врачей области, а также привлекать к этому процессу столичных ученых, которые будут обучать и стажировать.