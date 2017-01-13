В Днепре госпитализирована женщина, получившая травму при выходе из троллейбуса

В Днепре женщина, выходя из троллейбуса №17, возле остановки не удержалась на ногах и ударилась головой.

Потерпевшую доставили в городскую больницу № 6, сообщает сайт города Днепра со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.

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