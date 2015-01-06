Причины хрупкости костей

С помощью микротомографии и компьютерной томографии высокого разрешения ученые изучили и сравнили суставы конечностей у современного человека, шимпанзе и гоминид (семейство, куда относятся люди и человекообразные обезьяны), парантропа, неандертальца и ранних представителей Человека разумного (Homo sapiens).

Как оказалось, только современный человек имеют низкую плотность костной ткани, особенно в суставах нижних конечностей. По мнению исследователей, такие эволюционные изменения могут быть результатом перехода от кочевого образа жизни к оседлому (в связи с развитием земледелия).

«Современный человек живет в культурной и технологической среде, несовместимой с нашей эволюционной адаптацией. Семь миллионов лет эволюции гоминид были ориентированы на действия и физическую активность для того, чтобы выжить, но в последние 50 -100 лет мы ведем сидячий образ жизни, - отметил один из авторов исследования Колин Шоу (Colin Shaw). - Мы могли бы быть такими же сильными, как орангутанг, однако мы не такие, так как мы недостаточно нагружаем наши кости, из-за чего они становятся слабыми, следовательно, при старении у нас чаще наблюдаются переломы, чего не наблюдалось у наших предков».

med2.ru