В Новоазовском районе среди боевиков зафиксирована вспышка "крысиной инфекции"
13:39, 11 января 2017Новости регионов
218
Туляремия - зооантропонозная инфекция, передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты.
Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается / Фото: УНИАН
Среди боевиков подразделений «1-го АК «ДНР», которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания «крысиной инфекцией» - туляремией (зооантропонозная инфекция, передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты).
Читайте такжеВ США обнаружен неизвестный смертельный вирус
Как сообщает группа «Информационное сопротивление», больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского (ЦГКБ №1), где размещают в отдельных боксах.
Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter