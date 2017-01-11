В Новоазовском районе среди боевиков зафиксирована вспышка "крысиной инфекции"

Среди боевиков подразделений «1-го АК «ДНР», которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания «крысиной инфекцией» - туляремией (зооантропонозная инфекция, передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты).

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского (ЦГКБ №1), где размещают в отдельных боксах.

Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается.