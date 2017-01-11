В Житомирской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Житомирского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

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«По Житомирской области за прошедшую неделю у нас уменьшилось количество обращений с заболеваниями гриппом и острыми респираторными инфекциями. За первую неделю 2017 года гриппом и острыми респираторными заболеваниями заболели 7489 человек, что на 36,5% меньше, чем за предыдущую неделю, и на 7,7% ниже эпидемического порога. Но эпидпорог превышен в Коростышевском, Олевском, Новоград-Волынском, Радомышльском, Романовском, Ружинском, Черняховском, Житомирском районах, городах Житомире и Бердичеве», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что заболеваемость среди детского населения в Житомирской области за прошедшую неделю снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 44,4%.

«Среди детского населения, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость снизилась на 44,4%. Заболели 4020 детей. Количество детей среди заболевших тоже снизилось. Самые высокие показатели среди детей до четырех лет», – говорится в сообщении.

Всего госпитализированы 503 человека, что на 21% меньше, чем за предыдущую неделю. Из них 378 (75,1%) составляют дети.

Как сообщал УНИАН, в городе Житомире и в большинстве районов Житомирской области учитывая большую заболеваемость детей с целью недопущения распространения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний объявлен карантин. Ожидается, что дети выйдут на учебу после карантина и каникул 16 января.