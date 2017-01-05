Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 21 регионе Украины: самые высокие показатели - на Киевщине

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, за 52 неделю 2016 года (26.12.2016 – 01.01.2017) заболели гриппом и ОРВИ 369 151 человек, из них 57,8 % составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости составляет 866,7 на 100 тысяч населения, что на 12,0 % меньше прошлой недели. Госпитализированы 16359 человек (4,4 % от заболевших), из них 66 % детей в возрасте до 17 лет.

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Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской – 1424,4, самый низкий – в Луганской областях – 200,4 на 100 тыс. населения. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет снизился на 3,0 % и 17,6 % соответственно.

На 52 недели 2016 года в 21 областях Украины и Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги, из них: от 5,5 % в Черниговской до 82,2 % в Житомирской; в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Черновицкой областях зарегистрировано превышение показателей в 2 раза и более. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях показатели находятся ниже эпидемического уровня. На 52 неделе зарегистрировано 3 летальных случаев от гриппа в Львовской области (1 ребенок – 1 год, 2 взрослых); в Полтавской, Николаевской, Запорожской областях – по 1 случаю среди взрослых.

На отчетной неделе при исследовании 82 парных сывороток крови от пациентов с подозрением на грипп ОРВИ диагностический рост титров антител к вирусам гриппа А, В и парагриппа определено в 50 % образцах.

Проведено 786 вирусологических исследований от пациентов подозрением на грипп и ОРВИ, из них в 35,9 % случаях результат положительный. В структуре выявленных респираторных вирусов доминируют вирусы гриппа типа А (41 %), также определены вирусы парагриппа (26 %), РС-вирусы (16 %), аденовирусы (17 %), вирусы типа В (0,1 %).

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В течение отчетной недели в 14 областях (Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Черкасской) при лабораторных исследованиях образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп определено РНК вирусов гриппа. В этом эпидсезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3)сезонный, определенный в 75,5 %.

Начиная с 40 недели 2016 года специалистами вирусологических лабораторий методом полимеразной цепной реакции исследованы 1943 образцы биологических материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 42,6 % определены РНК вирусов гриппа типа А.

Вакцинировано против гриппа 104124 человека, из них лиц групп медицинского и эпидемиологического риска – 93,2 %.

Среди учащихся учебно-воспитательных заведений зарегистрировано повышение заболеваемости в Донецкой, Закарпатской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Черкасской и других областях. По рекомендации специалистов лабораторных центров и выполнения распоряжений органов местного самоуправления проводятся ограничительные меры в отношении учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях.