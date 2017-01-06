В горных районах Украины высокая лавинная опасность - будьте осторожны

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о лавинной опасности в горных районах трех западных областей.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеНа Киевском водохранилище спасены шесть рыбаков, которых унесло на льдине«Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 6 января в связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги», – говорится в сообщении.

Читайте такжеСпасатели предупреждают о лавинной опасности в КарпатахТакже сказано о том, что 6 января днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами очень сильный снег); в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях – местами 25 м/с; на дорогах страны гололедица.