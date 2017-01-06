В Одесской и Черновицкой областях зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Одесской области ветеринары зафиксировали вспышку острого вирусного заболевания – птичьего гриппа.

Как сообщили УНИАН в Главном управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, согласно оперативной информации, заболевание зафиксировано в селе Мирное Килийского района. Отмечается, что в сельскохозяйственном предприятии «Дружба», по состоянию на 5 января, зарегистрирована гибель 1099 голов птицы (куры и гуси) из 10251 голов (4831 кур и 5420 гусей), содержавшихся в хозяйстве.

Читайте такжеЭксперты настаивают на ограничении импорта мяса из-за эпидемии птичьего гриппа в ЕСПри исследовании отобранных проб патологического биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) в четверг установлен диагноз - грипп птицы.

С целью координации действий по локализации и ликвидации заболевания 6 января запланировано проведение заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Килийский райгосадминистрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации гриппа птицы, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

Отмечается, что для координации выполнения мероприятий в Одесскую область выехали специалисты Госпотребслужбы, Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы и Государственного центра ветеринарной медицины птицеводства.

Читайте такжеВ Херсонской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа - ГоспродпотребслужбаВ очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа.

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали случай острого вирусного заболевания – птичьего гриппа в Черновицкой области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель кур от вируса птичьего гриппа в подсобных хозяйствах в селе Черторыя Кицманского района. Всего, по предварительной информации, в домашних хозяйствах в этом населенном пункте содержится около 969 голов птицы разных видов.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек птичьего гриппа Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Кицманской райгосадминистрации провела заседание и утвердила план действий по ликвидации вспышки заболевания, определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя птичьего гриппа.

Как сообщал УНИАН, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

Справка УНИАН, птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птиц из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.