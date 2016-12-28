В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области

В январе 94 села и поселка Донецкой области получат гуманитарную помощь от Штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Продуктовые наборы доставят мобильные бригады выдачи.

Читайте такжеЖители Донбасса получают новогодние наборы от Штаба Ахметова«Первый выезд мобильных волонтеров запланирован на 10 января. В течение трех недель они выдадут более 16 тысяч продуктовых наборов. В «серой зоне» помощь, в частности, доставят в Пески, Опытное, Водяное, Гранитное и Пищевик. На неподконтрольной территории продуктовые наборы будут выдаваться в населенных пунктах Амвросиевского района. Это будет уже пятый выезд мобильных волонтеров в этот район», ‒рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеШтаб Ахметова выдал более 2 тысяч наборов медикаментов детям ДонбассаПроект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных селах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи.

По состоянию на 28 декабря 2016 года, мобильные бригады Штаба Рината Ахметова выдали более 263 тысяч продуктовых наборов.

Ознакомиться с графиком выездов мобильных бригад в январе можно на сайте Гуманитарного штаба или по телефону горячей линии 0800 509 001.