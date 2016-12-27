В Киеве открылся новый Центр социальной реабилитации для детей с инвалидностью

Как сообщает правительственный портал, в центре будут проходить социальную реабилитацию дети от рождения до 18 лет.

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Предполагается, что реабилитацию одновременно смогут проходить около 70 детей в день на дневном пребывании.

Сегодня на открытии заведения присутствовали, в частности, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Украина движется к европейским стандартам, в том числе и по предоставлению социальной поддержки детям с инвалидностью. Открытие этого сверхсовременного Центра социальной реабилитации – это один из шагов на этом пути. Мы отходим от интернатной формы работы с детьми с инвалидностью и начинаем постепенный переход к инклюзивному воспитанию и инклюзивному образованию. В этом центре созданы все условия для развития детей с инвалидностью, чтобы подготовить их к получению базового, общего, среднего образования и обеспечить все условия для адаптации детей к обычной жизни», – сообщил Розенко.

Также он обратил внимание на необходимость решения вопроса о доступности городской инфраструктуры для людей с инвалидностью. «Каждый то ли городской, то районный председатель должен осознать – ни один новый объект местной инфраструктуры не может быть введен в эксплуатацию без обеспечения надлежащего доступа для лиц с инвалидностью», – сказал Розенко.