Каждый третий ребенок в Украине живет за чертой бедности – детский омбудсмен

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявляет, что каждый третий ребенок в Украине живет за чертой бедности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему: "Права ребенка в Украине: обеспечение, соблюдение, защита".

Читайте такжеЗащита прав детей отходит на второй план в деятельности центральных и местных властей"Недостаточное обеспечение и нарушение прав ребенка сегодня имеет место во всех сферах: в системе здравоохранения, образования, социальной защиты", - сказал Кулеба.

Говоря об основных вызовах в системе охраны детства, он отметил, что "12% детей пострадали от агрессии на востоке, 27% детей страдают от жестокости и насилия".

"Более 100 тысяч детей вынуждены жить не в семье, а в интернатном учреждении, 154 тысячи детей с инвалидностью лишены возможности полноценной жизни в социуме", - отметил уполномоченный.

Читайте такжеЗа время АТО на Донбассе погибли 68 детей, еще 152 получили раненияПо словам Кулебы, система соцзащиты в настоящее время сосредоточила свою деятельность на предоставлении субсидий, тогда как это "не решает проблему бедности, инвалидности, насилия".

"Социальные услуги являются недостижимыми для большей части детей и семей. А критически малое количество социальных работников не дает возможности вовремя выявить неблагополучие и оказать помощь ребенку и семье", - сказал Кулеба.