В Луцке презентовали первое периодическое издание шрифтом Брайля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Волынской организации Всеукраинской общественной организации людей с инвалидностью по зрению «Генерация успешного действия» Виталий Ткачук.

По его словам, пилотный экземпляр еженедельника «Сім’я й дім» презентовали 21 декабря во время торжеств по случаю 20-летнего юбилея издания. Он содержит 10 текстов на 28 страницах формата А4. Первое периодическое издание, которое смогут прочитать незрячие и слабовидящие, издал холдинг «Сid Media Group» в партнерстве с Волынским центром ОО «Генерация успешного действия».

Читайте такжеЗимой нужно обязательно носить солнцезащитные очки - врачиТираж первого номера еженедельника шрифтом Брайля составит до 30 экземпляров, будет распространяться бесплатно и адресно, а также поступит в местную организацию «Украинское общество слепых» и Круповского учебно-реабилитационного центра для детей с изъянами зрения.

«Финансовые затраты, связанные с печатью газеты, взял на себя холдинг «Сid Media Group» в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса. Специалисты из ОО «Генерация успешного действия» выполнили печать на собственном оборудовании. Партнером проекта стала также и Волынская областная типография», - рассказал Ткачук.

Читайте такжеВрачи установили, что фастфуд может привести к снижению зренияКак отметил Ткачук, чтобы такие проекты продолжались, начат сбор средств на брайль-бокс, который обладает способность за минуту напечатать 15 страниц шрифтом Брайля.