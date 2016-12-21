В Тернопольской области госпитализировано семеро детей после отравления угарным газом

В Тернопольской области после отравления угарным газом госпитализировано семеро детей.

Читайте такжеВо Львове двое людей отравились угарным газомКак сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в г. Шумск 20 декабря в 19.53 в частном жилом доме в результате отравления угарным газом в районную больницу госпитализированы 8 человек (из них 7 детей 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2014 и 2016 г.р.).

Состояние здоровья госпитализированных - средней степени тяжести.

Читайте такжеНа Закарпатье женщина с 15-летним сыном отравились угарным газомПо предварительным данным, утечка газа произошла из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.