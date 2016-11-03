ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности в связи с наступлением холодов

В Украине с начала года во время пожаров погибли почти 1300 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В целом, по данным ГСЧС, с начала года в стране возникло 66 тыс. 333 пожара, из которых 23 тыс. 058 - в жилом секторе. «Число погибших на пожарах уже достигает 1 тыс. 282 человека, а пострадавших – 997», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине в этом году погибло 1 тыс. 239 человек вследствие пожаровПри этом в Госслужбе констатируют, что количество пожаров в жилом секторе увеличивается осенью, со снижением температурных показателей, когда граждане для обогрева собственных помещений часто используют самодельные или несертифицированные электрообогреватели, а также нарушают правила эксплуатации печного отопления.

В связи с этим ГСЧС призывает граждан заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и соблюдать правила пожарной безопасности в быту.