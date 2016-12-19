В школах Львова с 20 декабря объявлен карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Читайте такжеВ Виннице половину школ закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИКак передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям Львовского городского совета.

Как отметил начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб, количество зафиксированных случаев заболеваний ОРВИ превышает эпидпорог во Львове почти вдвое.

Читайте такжеВ Киеве из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ закрыто уже почти 70 школПо его словам, пока карантин объявлен до конца недели, до 23 декабря включительно.

«По результатам лабораторных исследований санэпидемиологов будем решать, целесообразно ли продолжать карантин», – отметил Зуб.