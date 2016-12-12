В Сумской области во всех школах объявлен карантин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Николай Клочко.

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«Департаменту образования и науки Сумской облгосадминистрации принять меры по недопущению эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний, в том числе путем временного приостановления учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях области с 12 декабря 2016 года до 19 декабря 2016 года включительно», – говорится в документе.

Этим же распоряжением председателям райгосадминистраций, городским головам рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий, а также выделить дополнительные средства на приобретение лекарственных средств и средств индивидуальной защиты для лечебно-профилактических учреждений.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 2 декабря городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что всем общеобразовательным учреждениям с 5 по 10 декабря необходим недельный карантин, а 9 декабря карантинные мероприятия в школах продлили до среды, 14 декабря, поскольку из 41 общеобразовательного учреждения города в 19 превышен эпидпорог: заболели гриппом и ОРВИ 22% школьников.