В Херсонской области изъяли более 16 тысяч литров фальсифицированного алкоголя

В Херсонской области сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в области совместно с работниками СБУ изъяли алкогольный фальсификат общей ориентировочной стоимостью 2,282 млн грн.

Читайте такжеВ Украине количество отравлений алкоголем возросло до 145 случаев, 68 человек умерлиКак сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГФС в Херсонской области, по результатам санкционированных обысков, проведенных 3-5 декабря в местах хранения и реализации фальсифицированных подакцизных товаров, были обнаружены и изъяты 1630 десятилитровых емкостей bag-in-box, маркированных марками акцизного налога с признаками подделки, а также водка украинского производителя с марками акцизного налога, которые, как показала проверка, заводом-производителем не использовались.

Изъятая алкогольная продукция передана на ответственное хранение.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсикологПо информации пресс-службы, обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров). Также установлена группа лиц, которая на протяжении 2016 года на территории Херсонской области распространяла фальсифицированные алкогольные напитки.

В настоящее время следственные действия продолжаются.