В Черновцах приостановили занятия в школах из-за ОРВИ

В Черновцах со вторника, 29 ноября, приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах из-за роста уровня заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил городской голова Черновцов Алексей Каспрук.

Читайте такжеСиропы против кашля вредят детям в возрасте до 4 лет - врачиВ частности он сказал, что управление образования Черновицкого горсовета зафиксировало повышение эпидемиологического порога, однако данные об увеличении заболеваемости детей ОРВИ еще не подтверждены управлением здравоохранения. По словам мэра, в поликлиники поступает несущественное количество обращений черновчан о заболеваемости детей.

«Однако нет смысла не доверять данным педагогов, которые фиксируют увеличение заболеваемости школьников», - сказал Каспрук.

«Понимаем, что это только начало сезона заболевания, но ждать превышения эпидпорога не будем», - добавил городской голова.

Вместе с тем начальник управления образования Сергей Мартынюк сообщил, что 15,8% школьников в Черновцах сегодня отсутствовали на занятиях из-за болезни.

Читайте такжеВ Киеве за неделю зарегистрировано почти 19,5 тысяч больных гриппом и ОРВИКаспрук призвал родителей школьников регистрировать случаи заболеваний в медицинских учреждениях и избегать посещения детьми общественных мест и учебных кружков.

Прогнозируется, что учебный процесс в настоящее время приостановлен до 5 декабря.