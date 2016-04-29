Черкасская область: задержан врач, торговавший наркотиками

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области, к работникам Звенигородского отдела полиции поступила оперативная информация, что семейный врач в городе Ватутино сбывает сильнодействующие лекарственные средства наркозависимым лицам.

Правоохранители организовали и провели 27 апреля оперативную закупку, во время которой задокументировали факт сбыта 62-летним врачом 10 капсул «Трамадола» за 220 грн. При личном обыске полицейские обнаружили еще 20 капсул «Трамадола» и 10 таблеток лекарственного средства «Соннат».

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Как выяснилось в процессе следствия, врач имел свободный доступ к препаратам. Имея собственную печать, он выписывал рецепты пациентам на приобретение сильнодействующих наркосодержащих медпрепаратов. Излишек таблеток оставлял себе, которые затем продавал.

По данному факту Звенигородским отделом полиции правонарушителю объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт отравляющих или сильнодействующих веществ либо отравляющих или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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