Стартовал месячник по улучшению доступности киевском метрополитена для людей с особыми потребностями

В киевском метрополитене стартовал месячник по улучшению предоставления услуг и доступности подземки для людей с особыми потребностями.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

В ближайшее время специалисты коммунального предприятия вместе с представителями Союза общественных организаций инвалидов города Киева и Всеукраинского общественного социально-политического объединения «Национальная Ассамблея инвалидов Украины» проведут осмотр объектов, чтобы повысить уровень их доступности.

В конце инспекции специалисты разработают план первоочередных мероприятий, направленных на улучшение условий пребывания маломобильных групп населения в подземке.