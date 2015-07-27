В Украине более 150 тысяч детей с инвалидностью

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Существенно снизить уровень инвалидизации детей, реформировать детские дома и интернаты - это те изменения, которые реально достичь путем внедрения системы раннего вмешательства на национальном уровне», - отметил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

По словам Уполномоченного, профилактика инвалидности, которая будет базироваться на ранней диагностике нарушений здоровья и своевременной реабилитации, а также работа с семьей, в которой родился ребенок с проблемами развития, позволит уменьшить количество случаев отказов от детей.

Важность внедрения системы раннего вмешательства также подчеркнул Министр здравоохранения Александр Квиташвили, поделившись результатами проведения соответствующих реформ: «В Грузии на сегодняшний день около 40 детей, которые находятся в детском доме, остальные - в семьях. Украине важно отходить от советской системы интернатов».

О международном опыте, что будет способствовать созданию эффективной основы для развития услуг раннего вмешательства в нашем государстве, рассказал Эрик Блюмкольк, Директор неправительственной организации SOFT Tulip, Королевство Нидерланды.

Также в заседании приняли участие родители детей с особыми потребностями, которые уже проработали систему раннего вмешательства и получили положительный результат.

Кулеба отметил, что на сегодня при Уполномоченном Президента Украины по правам ребенка создан экспертно-консультативный совет по вопросам защиты прав детей, который тесно сотрудничает с государственным, общественным и международным секторами и всесторонне изучает вопросы, связанные с защитой прав и интересов детей с инвалидностью.

На начало текущего года в Украине зарегистрировано 151125 детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, что составляет около 2% от всего детского населения страны, и это - не считая детей с физическими недостатками без группы инвалидности. Эти цифры говорят о необходимости кардинальных изменений, подчеркивается в сообщении.