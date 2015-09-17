Одесская ОГА начала на специальном сайте публиковать перечень медпрепаратов, имеющихся в наличии

Одесская ОГА впервые в Украине начала на специальном сайте публиковать перечень медпрепаратов, имеющихся в наличии в больницах региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на сайт, который начал функционировать с 16 сентября, можно выйти по ссылке liky.odesa.ua. В настоящее время на сайте содержатся данные о порядка 100 лечебных учреждений. В их числе – центральные больницы районов области, коммунальные учреждения областного подчинения, расположенные в Одессе, - эндокринологический диспансер, кардиологический, онкологический и кожно-венерологический диспансеры, медицинский центр психического здоровья, областная клиническая больница. Также – областной центр экстренной медицинской помощи и медицинских катастроф, областное патологоанатомическое бюро, областная станция переливания крови, Одесская городская станция скорой медицинской помощи (областного подчинения) и т. д.

На данный сайт может зайти любой желающий, чтобы ознакомиться с перечнем имеющихся в наличии препаратов, который ежедневно обновляется.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе ОГА, публикуется перечень и количество имеющихся в наличии лекарств, которые закуплены за средства государственного или местного бюджетов.

«Таким образом, открыта информация о реальном наличии лекарств, которые пациенты могут получать бесплатно», - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе подчеркнули, что ежегодно из областного бюджета тратятся большие средства на закупку препаратов, дополнительно получают лекарства от Министерства здравоохранения по 19-ти государственным программам. Пациенты об этом не знают и закупают лекарства самостоятельно, зачастую – «по совету» врачей, которые хорошо осведомлены о том, какие запасы препаратов хранятся на складах.

Сайт запущен в рамках проекта по реформированию системы здравоохранения в области, который реализовывают специалисты ОГА совместно с неправительственной организацией – благотворительный фонд «Пациенты Украины».

Как отметила советник председателя областной администрации по вопросам социальной защиты и здравоохранения Мария Гайдар, запуск сайта - первый шаг в реформировании здравоохранения области.

По словам председателя правления БФ «Пациенты Украины» Дмитрия Шерембея, это первый сайт при областной администрации в Украине на который можно зайти и посмотреть, «какими лекарствами меня будут лечить».

«Я могу выбрать любую больницу в области. Вы можете одним кликом узнать, какие лекарства есть в наличии в больнице и выбрать те, которые можно получить бесплатно», - отметил он.

Кроме того, вышеназванные перечни препаратов будут размещаться на входе в регистрационные и приемные отделения в каждом медицинском учреждении области.

Как сообщал УНИАН, 18 августа представители ОГА и благотворительного фонда «Пациенты Украины» подписали меморандум, согласно которому общественные организации будут привлекаться ко всем процессам, связанным с реформированием системы здравоохранения в области.