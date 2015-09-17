Во Львовском военном госпитале с начала АТО прошли лечение более 3000 раненых бойцов

Во Львовском военном госпитале с начала проведения антитеррористической операции прошли курс лечения более трех тысяч пациентов, которые получили ранения или травмы, выполняя задачи в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовал 16 сентября на Международной конференции нейрохирургов, которая проходит во Львове, председатель Ассоциации нейрохирургов Львовской области полковник медицинской службы Иван Богдан.

"С начала агрессии россиян во Львовском военном госпитале пролечено более трех тысяч пациентов, которые, выполняя задачи в зоне Антитеррористической операции, получили ранения или боевые травмы в боях с российскими агрессорами и бандами, оккупировавшими отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Из них - 800 человек, которые получили травмы нервной системы - и центральной, и периферической", - отметил Богдан.

По его словам, за последние полтора года опыт отечественных медицинских работников значительно вырос по сравнению с прошлыми годами. Существенно улучшен алгоритм оказания первой медицинской неквалифицированной помощи, первой медицинской квалифицированной (доврачебной) помощи и первой врачебной медицинской помощи в прифронтовой зоне. Также ощутимые шаги сделаны в направлении реабилитации военнослужащих с последующим их возвращением в строй или к общественной жизни.

Справка УНИАН. Во Львове 16-18 сентября проходит Международная научно-практическая конференция с участием ведущих нейрохирургов Украины, Европейского Союза и ближнего зарубежья. Во время конференции, в частности, рассматриваются вопросы боевой травмы нервной системы и опухолей головного мозга.

В работе конференции принимают участие ведущие украинские нейрохирурги, их коллеги из Азербайджана, Беларуси, Чехии, Швейцарии.