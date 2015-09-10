Военнослужащие, раненые в АТО, поехали на лечение в польский реабилитационный центр

военнослужащие отправились для лечения и посттравматической реабилитации в Республику Польша. / Фото: УНІАН

Как сообщили УНИАН в Региональном медиа-центре Министерства обороны (г. Львов), восемь десантников и "айдаровцев", а это солдаты и офицеры, которые получили тяжелые ранения во время боев на востоке Украины и после проведенных хирургических операций требуют профессионального восстановления, будут проходить лечение на базе реабилитационно-рекреационного центра «Добрый брат» в городе Осек на севере Польши.

Читайте такжеСША передали Украине военно-полевой госпиталь, который может действовать в сложных условиях до 10 дней

По словам представителя реабилитационного центра Якуба Марковского, учреждение специализируется на восстановлении после сложных травм опорно-двигательного аппарата и позвоночника.

В «Добром брате» прошел восстановление уже 61 участник АТО, и здесь готовы в дальнейшем принимать украинских бойцов.

Реабилитационная программа осуществляется за средства украинских волонтеров и благотворителей из Польши. Курс реабилитации в польском центре стоит около 700 евро из расчета на одного человека. Основную часть расходов взяла на себя польская община.