В Марьинке ранен 7-летний мальчик

18:09, 28 августа 2015
Новости регионов
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При необходимости Штаб Ахметова готов оперативно подключиться и предоставить необходимые препараты.

В результате проведения рентгенодиагностики в черепе выявлен осколок диаметром в 1 см / Фото: newsru.co.il

Из-за обстрела Марьинки снова пострадал ребенок. 7-летний Миша получил серьезное осколочное ранение волосистой части головы. Он попал под обстрел на улице.

Сейчас мальчик находится в Кураховской больнице, в результате проведения рентгенодиагностики в черепе выявлен осколок диаметром в 1 см. На данный момент решается вопрос транспортировки  пациента. Врачи вызвали санавиацию из Краматорска.

Читайте такжеШтаб Ахметова завершил программу летнего оздоровления для детей«Узнав о трагедии, сотрудники Гуманитарного штаба связались с лечащим врачом. Сейчас Миша не нуждается в дополнительных медикаментах. После транспортировки, будет определена дальнейшая  тактика лечения. При необходимости Штаб готов оперативно подключиться и предоставить необходимые препараты»,– сообщила Юлия Герасименко, специалист направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова уже помог в лечении 48 раненых детей. Сейчас под сопровождением Штаба находится 94 ребенка с ранениями.

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