За год вооруженного конфликта на Донбассе штаб Ахметова помог 90 раненым детям

По словам руководителя направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова Ирины Темерко, за год работы горячая линия штаба не фиксировала такого большого количества звонков от родных раненых детей. "За последние 2 недели мы получили порядка 10 обращений. Для 5-ти месячной Лили, которая этой ночью пострадала в Марьинке, мы уже закупили медикаменты, и сегодня до конца дня они будут доставлены в Днепропетровск, где проходит лечение ребенок», - сказала Темерко.

Она также отметила, что штаб передал первую партию лекарств 19-летнему инвалиду ДЦП из Макеевки, который получил тяжелые травмы во время обстрела.

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"Парень находится в тяжелом состоянии в местной больнице. Для того чтобы получить медикаменты, родственникам пришлось выезжать на мирную территорию. Поскольку ни в Макеевке, ни в Донецке необходимых препаратов нет, а их завоз на неподконтрольную территорию сегодня не регламентирован. Также были закуплены препараты, необходимые для лечения 10-ти летней Наташи из Сартаны, которая перенесла ампутацию ноги. Девочка находится в стабильно тяжелом состоянии. На нашу горячую линию позвонили врачи мариупольской больницы, и попросили помочь. Кроме девочки была тяжело ранена и ее мама. Полный пакет медикаментов, который нужен для спасения жизни ребенка на ближайшую неделю, мы собрали. Сегодня утром папа Наташи забрал препараты в одной из аптек Мариуполя. В дальнейшем Штаб готов взять на себя реабилитацию и протезирование. К сожалению, сегодня утром мы получили известие о том, что мама девочки умерла», – сказала Темерко.

Она также поинформировала, что Гуманитарный штаб планирует доставить в Горловку титановую пластину для 7-летнего Влада, который перенес сложные операции по извлечению осколков из скуловой области и удалению глаза.

"Семья попала под обстрел в начале августа, мама ребенка погибла. Через 3 месяца врачи планируют провести операцию, сейчас мальчик переведен в обычную палату. Ранее медикаменты были переданы 3-м детям, которые подорвались на мине в Донецке. Мальчики 8, 12 и 13 лет получили тяжелейшие ранения с ампутацией конечностей, и по-прежнему находятся в реанимации. С их родителями, которые находятся в шоковом состоянии, работают психологи Штаба", - сказала Темерко.

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Она подчеркнула, что за 1 год работы Штаб помог 90 раненым детям.

"Общую статистику по раненым никто сейчас не ведет. Мы говорим только о тех детях, чьи родные обратились в Штаб. Для нас эта цифра очень большая. Мы каждый день надеемся, что прекратятся звонки, прекратятся обстрелы и перестанут страдать дети. Но пока это, к сожалению, не так. И за последнюю неделю мы увидели, что количество раненых детей растет, и это трагедия. Гуманитарный штаб будет делать все возможное, чтобы помочь этим детям», – отметила Темерко.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова просит родственников и знакомых раненых мирных жителей, а также всех, кому известна информация о пострадавших в результате боевых действий 16 августа в Донецке, Мариуполе и Горловке обращаться на горячую линию Гуманитарного штаба – 0800 509 001.