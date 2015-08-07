В Полтавской области расследуют факт смерти 19-летней пациентки из-за ошибки врачей

В Полтавской области правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти 19-летней пациентки на операционном столе из-за ошибки медиков.

Как сообщил журналистам в четверг начальник УМВД в Полтавской области Олег Бех, девушку госпитализировали 28 июля в одно из медучреждений города с диагнозом «острый аппендицит».

«Медсестра подала анестезиологу вместо кислорода аргон. Аргон попал в легкие девушки. Девушка просто задохнулась на столе», - сказал Бех.

Реанимационные мероприятия, которые проводились в течение 40 минут, не помогли вернуть жизнь пациентке.

По информации правоохранителей, ими собрана достаточная доказательная база.

На данный момент открыто уголовное производство по ст.140 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного).

Данная статья предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.