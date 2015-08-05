Гумштаб Ахметова приглашает детей из Енакиево, Комсомольского и Харцызска на 4-ую смену летних центров

3 августа в детских летних центрах Штаба Ахметова стартовала третья, предпоследняя, смена. Благодаря этому, еще 600 ребят, проживающих на неподконтрольных территориях Донецкой области, смогут отдохнуть и немного отвлечься от ежедневных переживания и тревог, вызванных военными действиями в их родных городах.

В центрах для детей подготовлена интересная и насыщенная программа отдыха: конкурсы талантов, литературные кружки, танцевальные флэш-мобы, спортивные мероприятия и мастер-классы. Также здесь работают психологи Гуманитарного штаба, которые проводят для ребят групповые и индивидуальные занятия.

«Мы очень быстро набрали все четыре смены в детский летний центр в Донецке. В Енакиево, Комсомольском и Харцызске регистрация проходит немного медленнее. Поэтому Гуманитарный штаб Рината Ахметова приглашает родителей регистрировать своих детишек на последнюю смену, пока есть свободные места», – рассказываетИрина Соболь, руководитель программы Гуманитарного штаба «Мирное лето – детям Донбасса».

Читайте такжеПолтысячи детей уже отдохнули в летних центрах Штаба АхметоваДля того чтобы подать заявку в летний центр, родителям необходимо заполнить онлайн-форму, соответствующую месту проживания (Енакиево, Харцызск, Комсомольское). В течение 3 дней с родителями свяжется представитель Штаба Рината Ахметова, который разъяснит все детали пребывания в детском летнем центре и подтвердит регистрацию.

Напомним, оздоровление детей в летних центрах проходит в рамках программы Гуманитарного штаба «Мирное лето – детям Донбасса», благодаря которой смогут отдохнуть 2800 детей. Из них 2200 детей, которые не могут пересечь линию соприкосновения и выехать для отдыха на мирные территории, посетят местные летние центры, а 600 человек оздоровятся в бердянском лагере «Факел».