Дети, пережившие ужасы войны, остро нуждаются в психологической помощи

В течение прошедшей недели в донецком Центре психологической поддержки Гуманитарного штаба Рината Ахметова на «Донбасс Арене» психологи традиционно работали с детьми на индивидуальных и групповых занятиях. Всего за неделю Центр посетили 73 ребенка разного возраста.

Во время занятий квалифицированные психологи применяют специальные методики в общении с детьми в зависимости от возраста и ситуации, начиная от арт-терапии, хенд-мейда и заканчивая гимнастикой и беседами.

Психологическая служба Штаба Рината Ахметова приглашает деток от 4 до 14 лет на стадион «Донбасс Арена» на психологические группы и индивидуальные консультации. Встречи проходят ежедневно, кроме воскресенья.

Во время групповых занятий и консультаций специалисты в безопасной и поддерживающей обстановке помогут детям:

побороть тревожность, страхи, в том числе из-за пережитых боевых действий, через общение, подвижные игры, арт-терапию и другие методики;

развить творческие способности;

научиться лучше понимать происходящее вокруг;

освоить простые антистрессовые техники, которые можно использовать вместе с родителями во время критических и стрессовых ситуаций.

Всего с начала работы Психологической службы Штаба Рината Ахметова помощь получили 23 тысячи детей разных возрастов, как находящихся в зоне АТО, так и переселенцев в Мариуполе, Киеве, Днепропетровске, Славянске и других городах, получили психологическую помощь.

Для того чтобы принять участие в занятиях на «Донбасс Арене», необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 0800 509 001 или электронной почте apapoosh@fdu.org.ua.