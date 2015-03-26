В Киеве 28-30 марта будут дожди и туман

Столичная Госавтоинспекция предупреждает водителей об усложнении движения на дорогах из-за дождей и тумана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ г. Киева, по информации Гидрометцентра Украины, с 28 по 30 марта, в столице небо будет покрыто облаками, ожидается туман и осадки в виде дождя.

Ввиду этого столичная Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. «Учитывайте погодные условия, увеличивайте дистанцию до транспортных средств, движущихся впереди, двигайтесь с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), откажитесь от рискованных маневрирований. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию», - призывает водителей ГАИ и советует быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам ГАИ советует иметь в одежде светоотражающие элементы: «это уменьшит риск попасть в опасность на дороге. Особенно важно обеспечить такой одеждой детей».