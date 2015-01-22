В Украине туманы и плохая видимость на дорогах

Госавтоинспекция предупреждает водителей о плохой видимости на дорогах из-за тумана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по информации Гидрометцентра, с 22 января по 23 января в Украине будет туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица, днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

При таких погодных условиях ГАИ Украины напоминает водителям о внимательности и сосредоточенности на дороге.

«Неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения: не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, в условиях недостаточной видимости включайте ближний свет фар или противотуманные фонари», - призывает ГАИ водители и советует с осторожностью двигаться по мостам и эстакадам.