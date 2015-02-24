В Днепропетровске зафиксировано 12 заявлений о заболевании чесоткой
13:54, 24 февраля 2015Новости регионов
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Пострадавшие – иностранные студенты международного факультета Днепропетровской Медицинской академии
REUTERS
Начальник Главного управления Госсанэпидемслужбы Украины в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в Днепропетровске зафиксировано 12 экстренных заявлений о заболевании чесоткой, сообщает «МОСТ-ДНЕПР».
«19 февраля 2015 года в Главное управления санэпидслужбы Днепропетровской области, поступило 12 заявлений о заболевании чесоткой. Пострадавшие – иностранные студенты международного факультета Днепропетровской Медицинской академии. Заболели они в начале февраля. Для нашей области чесотка – это давно забытая болезнь, но из-за того, что последние 2,5 года были отменены все плановые проверки СЭС, болезнь вернулась», - отметил он.
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