В Днепропетровске зафиксировано 12 заявлений о заболевании чесоткой

Начальник Главного управления Госсанэпидемслужбы Украины в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в Днепропетровске зафиксировано 12 экстренных заявлений о заболевании чесоткой, сообщает «МОСТ-ДНЕПР».

«19 февраля 2015 года в Главное управления санэпидслужбы Днепропетровской области, поступило 12 заявлений о заболевании чесоткой. Пострадавшие – иностранные студенты международного факультета Днепропетровской Медицинской академии. Заболели они в начале февраля. Для нашей области чесотка – это давно забытая болезнь, но из-за того, что последние 2,5 года были отменены все плановые проверки СЭС, болезнь вернулась», - отметил он.