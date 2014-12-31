Киев изучает мировой опыт для улучшения качества предоставления медуслуг киевлянам

Власти Киева в рамках медицинской реформы изучают лучший мировой опыт, который помог бы улучшить качество предоставления медицинских услуг в столице.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил в эфире телеканала УТР, сообщает пресс-служба КГГА.

«Я очень рад, что Министерство здравоохранения возглавил Александр Квиташвили, который имеет успешный опыт реализации реформ в Грузии. Я задекларировал, что реформы должны начинаться с Киева. Поэтому столица стала пилотным городом в проекте реформирования системы здравоохранения в Украине», - подчеркнул Кличко.

По его словам, одним из направлений в реформировании отрасли может стать введение страховой медицины.

«Страхование должно быть общим, в том числе и среди работников бюджетной сферы. За них страховые взносы должны выплачиваться государством или городом, как это происходит в других странах», - сказал градоначальник. Он добавил, что одним из основных направлений реформы является целевое использование средств.

«Мы провели аудит, который показал, что в медицинской сфере 3,3 млрд грн находятся в тени. Эти средства должны идти не на обогащение отдельных лиц, а на прозрачное и понятное финансирование отрасли и эффективное предоставление услуг», - добавил Кличко.